34 jaar na dodelijkste terroristische incident op Britse bodem: verdachte opgepakt voor Lockerbie-aanslag

Vorige maand raakte bekend dat Masud ontvoerd was door een lokale militie in Libië. Dat gaf aanleiding tot speculaties dat hij zou worden overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten om terecht te staan.

In 2001 werd een andere Libiër, Abdelbaset al-Megrahi, veroordeeld voor zijn rol in de aanslag nadat hij terechtstond voor een speciaal samengestelde Schotse rechtbank in Nederland. Hij is tot nog toe de enige die voor de aanslag werd veroordeeld. De man kreeg levenslang, maar kwam acht jaar na zijn veroordeling vrij omdat hij ongeneeslijk ziek was. Drie jaar nadien overleed hij in Libië.