34 doden na brand bij busongeval in Algerije

LIVE. Zelensky: "Rusland viel bewust infrastruc­tuur voor graandeal aan” in Odesa - VS: “Mijnen spelbreker in Oekraïense opmars”

Het Russische leger heeft de Oekraïense havenstad Odesa bestookt in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat bevestigen de strijdende partijen. Intussen meldt Kiev dat het Russische leger in de regio Charkiv is begonnen met een grootschalig tegenoffensief. Na de aanslag is het verkeer op de Krimbrug volgens Moskou weer hervat, ook al kan voorlopig slechts één rijstrook worden gebruikt. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.