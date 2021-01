33 arrestaties in Amsterdam, maar ook vreedzame demonstraties

De Nederlandse politie heeft zondag op verschillende plekken in Amsterdam arrestaties verricht, onder meer vanwege het bezit van een slagwapen, het hebben van een taser en het schoppen richting een journalist. Een ‘spontane’ demonstratie op het Museumplein werd afgebroken, waarbij de politie met voorwerpen werd bekogeld. Daarnaast verliepen meerdere kleine demonstraties in de hoofdstad “vreedzaam”, aldus de gemeente. Er was het hele weekend op tal van plaatsen politie op de been in Nederland, om snel in te kunnen grijpen bij eventuele coronarellen.

De omgeving van het Museumplein in Amsterdam was aangewezen als veiligheidsrisicogebied omdat er, na rellen in de afgelopen weken, opnieuw aanwijzingen waren dat mensen uit waren op gewelddadige confrontaties daar.



Op het Valeriusplein, een kilometer van het Museumplein vandaan, werden 25 mensen opgepakt, “omdat er tekenen waren dat deze personen onderdeel uitmaakten van een georganiseerde groep met als risico verstoring van de openbare orde”, meldt de politie.

33 arrestaties

In een auto die onderweg was naar Amsterdam, werd bij een controle een slagwapen gevonden. Alle drie de inzittenden werden opgepakt. In een ander voertuig trof de politie bij controle een taser aan, waarvoor een persoon is gearresteerd. Nog vier mensen werden om verschillende redenen rondom het Museumplein opgepakt, een van hen schopte richting een journalist. In totaal arresteerde de politie 33 mensen in de hoofdstad.

Volledig scherm De politie verdrijft demonstranten van het Museumplein. De politie is extra alert op demonstraties en rellen op het Museumplein, nadat het een week eerder daar uit de hand liep. © ANP

600 mensen

Ondanks een verbod ontstond zondagmiddag op het Museumplein een ‘spontane’ manifestatie, waarbij 600 mensen aanwezig waren die geen afstand hielden. Zij werden verzocht het plein te verlaten. Daar werd geen gehoor aan gegeven en de politie werd met voorwerpen bekogeld. Na het uitgeven van een noodbevel greep de politie in. Volgens de gemeente traden de agenten gedoseerd en gefaseerd op. Rond 16.30 uur was het plein “beheerst ontruimd”, aldus de gemeente.

Op andere plekken in de stad werden ook manifestaties gehouden. De gemeente meldt dat deze “vreedzame, kleinschalige demonstraties goed verlopen” zijn. Deze waren wel van te voren aangemeld en met de organisaties waren vooraf afspraken gemaakt rond de coronamaatregelen. In het Vondelpark werden bijvoorbeeld stippen gezet om anderhalve meter afstand te bewaren.

Volledig scherm De demonstranten op het Museumplein geven gehoor aan de oproep om te vertrekken. © AFP

Apeldoorn

In Apeldoorn kwamen ongeveer vierhonderd mensen bijeen om te demonstreren tegen de Nederlandse coronamaatregelen. De politie controleerde alle invalswegen naar de Gelderse gemeente en hield een aantal verdachte personen tegen. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. In de stad werden drie mensen opgepakt die steekwapens bij zich hadden. Twee anderen zijn gearresteerd voor belediging.

Vorige week zondag was het heel onrustig in Apeldoorn. Er werd toen brand gesticht in de wijk De Maten en er werd met zwaar vuurwerk gegooid naar de politie. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn is tevreden dat de zogenaamde “koffiedrink-demonstratie” nu wel rustig en ordelijk is verlopen. Heerts had eerder een noodbevel uitgevaardigd vanwege “een dreiging van ernstig geweld tegen personen”, maar dergelijk geweld is dus uitgebleven. Het noodbevel is zondag aan het begin van de avond weer ingetrokken, aldus de gemeente.

Volledig scherm Demonstranten op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Het 'samen koffiedrinken' is een actie tegen de coronamaatregelen. © ANP

Eindhoven

In Eindhoven is het zondagmiddag eveneens rustig gebleven. Twee eerder aangemelde demonstraties waren door de gemeente verboden, en er kwamen uiteindelijk ook geen demonstranten naar de stad. Wel pakte de politie twee mensen op. Een 36-jarige Helmonder omdat hij geen gehoor gaf aan een sommatie van agenten. “Hij wilde niet luisteren”, aldus een woordvoerder. De ander, een 39-jarige Pool, omdat hij rondliep met een bus pepperspray.

Vorige week zondag was de binnenstad van Eindhoven het toneel van hevige rellen. Relschoppers staken fietsen en een auto in brand, richtten vernielingen aan een plunderden een winkel. Mede om herhaling te voorkomen stond de burgemeester zondag geen nieuwe demonstraties toe. De politie was nadrukkelijk en talrijk aanwezig. De sfeer was uiteindelijk ontspannen; mensen flaneerden door de straten en genoten van het zonnetje nu de regen sinds lange tijd uitbleef. Nu en dan controleerden de agenten iemand.

Opruiing

De Nederlandse politie heeft dit weekend ook nog enkele mensen opgepakt voor opruiing. Na verschillende onderzoeken werden mannen uit Wassenaar (34 jaar), Alkmaar (18 jaar), Weesp (34 jaar) en Dilsen-Stokkem (16 jaar) zondag opgepakt. Zaterdag werd onder andere een man uit Haarlem (20) gearresteerd, die beheerder zou zijn van een grote groep op Telegram waarin meerdere oproepen tot geweld werden gedeeld.

Volledig scherm Een politieagent controleert inzittenden op een toegangsweg in Apeldoorn. © ANP