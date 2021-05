300 ton zware vetberg ontdekt in Engels rioolstelsel

De vetberg, die van de waterbedrijven het koosnaampje “monster” heeft meegekregen, ontstaat vermoedelijk doordat inwoners maandverbanden en vochtige doekjes door het toilet spoelen en olie en vet in de afvoer gieten. Scott Burgin van Severn Trent heeft burgers opgeroepen om in het toilet alleen de “drie P’s” te gooien: pee, poo and paper, of in het Nederlands urine, poep en toiletpapier. “Deze kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken en in de toekomst hopelijk vetbergen vermijden.”



Het is niet de eerste keer dat Engelse waterbedrijven geconfronteerd worden met vetbergen die het rioolstelsel blokkeren. Voor de specialisten in Birmingham is de meest recente wel de grootste die ze ooit voor ogen hebben gekregen.