30 tornado’s razen door oosten van VS, vrees voor meer dan 50 doden: beelden tonen enorme ravage

Foto van Braziliaan­se jongen die kerstboom vindt in vuilnis­belt gaat viraal: “Nog nooit eerder een kerstboom gehad”

Hoewel een vuilnisbelt niet meteen de meest feestelijke plaats is, heeft een fotojournalist in Brazilië het moment kunnen vastleggen waarop een 12-jarige jongen een kerstboom vindt te midden van het afval. De jongen, Daniel Silva, woont samen met zijn moeder en twee oudere broers naast een afvalberg in het stadje Pinheiro, in het noordoosten van Brazilië. In de afvalbelt proberen mensen dagelijks te zoeken naar voedselresten en bruikbaar materiaal.

