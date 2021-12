30 procent van Covid-patiënten op intensive care heeft valse coronapas in Zuid-Franse steden Nice en Antibes

Er zijn momenteel naar schatting 110.000 valse coronapassen in omloop onder de 5 miljoen ongevaccineerden in Frankrijk. Een indrukwekkend cijfer dat op sommige plaatsen aanzienlijke proporties aanneemt. Zo heeft in het Universitair Ziekenhuis van Nice en in het ziekenhuis van Antibes 30 procent van de Covid-patiënten die vandaag op de intensive care liggen, valse coronapassen gebruikt. Dat meldt ‘BFM-TV’.

Onder degenen die hebben gebruikgemaakt van een valse coronapas, zijn er patiënten die absoluut geen spijt tonen en die blijven volharden. “Sommigen noemen ons leugenaars, denkend dat we hen hebben voorgelogen dat ze Covid-19 hebben. Anderen hebben er dan weer wel spijt van”, zegt Carole Ichai, hoofd van de intensive care van het Universitair Ziekenhuis in Nice.

Zij denkt dat het aantal valse coronapassen in omloop - 110.000 volgens de autoriteiten - een onderschatting is. “We beginnen ons nu pas bewust te worden van dit probleem, dus nu zijn we meer op onze hoede”, vertelt ze. “Ik vind niet dat we de deur voor hen moeten sluiten. We moeten deze mensen duidelijk maken dat ze zichzelf en de hele bevolking in gevaar brengen”, meent Ichai.

Meteen melden

Bovendien is het voor patiënten met een valse coronapas belangrijk om meteen in het ziekenhuis te melden dat ze niet zijn ingeënt “omdat de zorg niet dezelfde is”, heeft minister van Volksgezondheid Olivier Véran woensdag verklaard. En Ichai beaamt dat. “Er moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden en niet alle alternatieve therapieën zijn geschikt.”

In het Raymond-Poincaré-ziekenhuis in Garches (Hauts-de-Seine) is een 57-jarige vrouw overleden die ook een valse coronapas had, zo bevestigde Djillali Annane, hoofd van de intensive care, vrijdag.

Woede

De patiënten met valse coronapassen wekken ook woede op bij de gezondheidswerkers. “We bevinden ons in een complexe situatie, en iedereen is heel erg moe”, zegt Ichai. “Maar we zijn professionals en hebben de eed van Hippocrates afgelegd. Het medisch personeel staat voor iedereen paraat.”

Er zijn al celstraffen uitgesproken voor mensen met een valse coronapas, zo stelt minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. De minister zegt daarnaast ook wel voorstander te zijn van het stopzetten van de vervolging van mensen met een valse coronapas indien ze zich in regel willen stellen.

