30 miljoen stuks in de vriezers, maar Verenigde Staten hebben AstraZeneca-vaccin mogelijk “niet nodig”

De Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci is niet zeker of de Verenigde Staten het vaccin van AstraZeneca, dat er nog altijd niet is goedgekeurd, überhaupt nog nodig gaan hebben. Het farmabedrijf is ondertussen wel al maanden vaccins aan het produceren in de VS, en zit ondertussen naar schatting op een voorraad van 30 miljoen dosissen. Dat meldt persbureau Reuters.

Terwijl zowat de hele wereld zit te smeken om extra AstraZeneca-vaccins en de Europese Unie exportbeperkingen oplegt aan het bedrijf, blijven de Verenigde Staten op een gigantische voorraad vaccins zitten. Begin maart meldde The New York Times al dat er tientallen miljoenen vaccins opgeslagen lagen in de vriezers van de Amerikaanse fabrieken die het AstraZeneca-vaccin produceren, in afwachting van de goedkeuring door de Food and Drug Administration FDA. Het bedrijf zei tegen begin april 30 miljoen dosissen klaar te hebben voor verdeling zodra die goedkeuring er is.

Maar daar loopt het mank. AstraZeneca diende enkele weken geleden wel een goedkeuringsaanvraag in bij het FDA, maar gebruikte daarbij eerst verouderde data en moest daarna nieuwe documenten aanleveren. Ook de perikelen rond mogelijke bijwerking van het vaccin in Europa, hebben de reputatie van het middel in de VS geen goed gedaan.

Genoeg andere contracten

Geconfronteerd met de vele problemen zegt Antony Fauci, de belangrijkste Amerikaanse viroloog en raadgever van de regering in de coronapandemie, nu dat de VS de vaccins misschien helemaal niet meer willen hebben, zelfs als de goedkeuring er komt. “Die beslissing hangt nog in de lucht”, zegt hij tegenover Reuters. Volgens Fauci heeft de regering genoeg contracten afgesloten met de andere producenten om de volledige bevolking te vaccineren, en mogelijk zelfs om een extra derde ‘booster’-shot te voorzien in de herfst.

“Als je kijkt naar de aantallen die we zullen krijgen van Johnson & Johnson, van Moderna, van Novavax, dan is het waarschijnlijk dat we alles krijgen wat we nodig hebben. Definitief kan ik dat echter nog niet zeggen.”

In afwachting besliste de Amerikaanse regering van president Joe Biden wel al om 4 miljoen AstraZeneca-vaccins naar Mexico en Canada te verschepen om die landen te helpen bij hun haperende vaccinatiecampagne. Wat er met de rest van de gigantische voorraad zal gebeuren, is op dit ogenblik niet bekend. De Europese Commissie zou eerder al eens gepolst hebben een deel van de vaccins over te nemen, maar de Amerikaanse regering zou de exportboot voorlopig afgehouden hebben.