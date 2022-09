30 burgerdoden en 88 gewonden bij Russische aanval in Zaporizja

Polen deelt jodiumta­blet­ten uit aan alle brandweer­korp­sen: “Geen reden tot paniek”

De Poolse autoriteiten hebben jodiumtabletten uitgedeeld aan brandweerkorpsen in het hele land tegen een mogelijke blootstelling aan straling door de oorlog in buurland Oekraïne. Er is echter geen reden tot paniek, klinkt het.

20:42