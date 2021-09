30.000 geheime berichten bewijzen dat kroongetuige in Marengo-proces leven niet gebeterd heeft: “Ik ben en zal altijd boef blijven”

"Ik zal en ben altijd een boef blijven - onthoudt dat (sic). Boeven krijgen meer voor elkaar." Het is één van de duizenden berichten die kroongetuige Nabil B. stuurde vanop een gesmokkelde iPhone in zijn cel. Hij speelt samen met de drugsbaron Riduan Taghi een van de hoofdrollen in het Marengo-proces, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) Taghi verdenkt als opdrachtgever van zes liquidaties. B. - wiens broer ook in ons land betrokken zou zijn in de drugswereld - leek het zwarte schaap en eiste sinds het begin van het proces meer bescherming. En dat bleek gerechtvaardigd: toen in maart 2018 bekend raakte dat hij kroongetuige was, werd een week later B.'s onschuldige broer doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op zijn advocaat Derk Wiersum en in juli werd zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.