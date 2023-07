30.000 geëvacueerden op Griekse eiland Rhodos door bosbranden, onder wie 100-tal Belgen: “De rook is zo dik dat je nauwelijks kunt ademen”

UPDATEDuizenden toeristen op het Griekse eiland Rhodos zijn geëvacueerd als gevolg van de hevige bosbranden. Volgens lokale media stonden al drie hotels in brand. Zeker 30.000 mensen zijn in veiligheid gebracht met bussen en boten van de kustwacht - waaronder ook minstens 70 Belgen die er met de reisorganisatie TUI op vakantie zijn. Ook reisorganisaties Corendon en Sunweb lieten inmiddels weten dat er Belgen geëvacueerd werden.

KIJK. Vlaamse toeriste getuigt: “We weten niet wat er gaat gebeuren, kunnen we naar huis?”

Brandweerlieden bestrijden al vijf dagen bosbranden op het Griekse eiland Rhodos. Terwijl de andere bosbranden in Griekenland voorlopig onder controle zijn, breidt de brand op Rhodos zich nog uit. Er zijn dit weekend verschillende hotels geëvacueerd. Duizenden toeristen moesten met bussen en boten van de kustwacht in veiligheid gebracht worden. De branden op Rhodos zijn ontstaan in het beboste, bergachtige en dunbevolkte midden van het eiland, maar de oproepen om te evacueren bereikten nu ook de zuidwestkust. De harde wind wakkert het vuur aan.

De plaatsen Kiotari, Lardos en Lindos, in het zuidoosten van het eiland, worden het zwaarst bedreigd door het vuur. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand moeilijk te bestrijden. In de regio rond Rhodos waait ook een stevige wind met windkracht zes. “De rook is zo dik dat je nauwelijks kunt ademen. De mensen worden naar het stadje Gennadi gebracht vanwaar ze naar andere hotels worden overgebracht”, zei Konstantinos Traraslias, vice-burgemeester van Rhodos aan de Atheense nieuwszender Skai.

100-tal Belgen

Zeker zeventig Belgen die op vakantie zijn op Rhodos met de reisorganisatie TUI hebben uit voorzorg hun hotels moeten verlaten, dat bevestigde de Belgische woordvoerder van TUI, Piet Demeyere, zaterdag aan VTM NIEUWS. “Momenteel is er nog geen acuut gevaar voor de hotels, het gaat om een voorzorgsmaatregel, en later op de avond zou er meer duidelijkheid moeten zijn: is een terugkeer naar de hotels mogelijk, of is een andere oplossing nodig?”

Indien de TUI-reizigers niet naar hun hotels zouden kunnen terugkeren, zal de reisorganisator contact met hen opnemen om te zoeken naar een alternatief of om een terugreis naar België te regelen. TUI vliegt dezer dagen dagelijks naar Rhodos vanuit Brussel. Op de vlucht van zondag zitten vijf reizigers van wie het verblijf voorzien is in de met bosbranden getroffen regio van het eiland. Zij krijgen de optie te vertrekken naar een ander deel van Rhodos, of om hun reis kosteloos om te boeken.

Reisorganisatie Corendon laat weten dat ongeveer 200 van haar reizigers zijn betrokken bij de evacuaties en door de Griekse overheid naar een veilige plek zijn gebracht. Het gaat vooral om Nederlanders, maar er zitten ook Belgen en Denen bij. “Ze krijgen de keuze om naar een alternatieve accommodatie te gaan of terug te vliegen naar huis”, zei een woordvoerster.

Via Sunweb zouden dan weer ongeveer 90 Belgen geëvacueerd zijn. Dat liet de reisorganisatie vanmorgen weten bij Radio 1.

Vlamingen getuigen: “Mensen moeten hun plan maar trekken” “Waar gaan we vanavond slapen. Geen idee”, reageerde Jelle Van Hove, een Vlaamse toerist op Rhodos zaterdag nog bij VTM NIEUWS. “Alles is vol of ze reageren niet”, hekelde hij. “Mensen moeten hun plan maar trekken”, aldus Anneke Vermeersch. Een andere Vlaamse toeriste, Karen Verbruggen, omschreef hoe ze de “assen op de haren van haar kinderen zag vallen”. “De paniek was groot”, aldus de landgenoot die ook de gebrekkige communicatie op korrel neemt.

KIJK. Woordvoerder Piet Demeyere: “70-tal Belgische reizigers via TUI op in getroffen gebied op Rhodos”

1.300 doden bij vorige hittegolf

Op het vasteland van Griekenland wordt inmiddels gevreesd dat de branden weer oplaaien door de droogte en de hitte die in golven over het land gaat. Het was vrijdag gemiddeld 36,5 graden in Griekenland, maar op veel plekken boven de 40 graden. Plaatselijk zou het zondag ver boven de 40 graden kunnen worden.

Veel Grieken herinneren zich angstig de hittegolf van juli 1987 toen het bijna twee weken snikheet was en bijna 1.300 mensen aan de hitte bezweken. De plaatsvervangend directeur van het Griekse instituut voor de meteorologie, Thodoris Kolidas, heeft volgens Griekse media gezegd dat de hittegolf van dat jaar moeilijk te vergelijken is met de hitte van nu. Toen was het continu heel heet en nu is er spraken van drie golven.

Tal van Europese landen hebben blusvliegtuigen en/of brandweerlieden gestuurd om bij het blussen te helpen. Op Rhodos zijn onder anderen Slowaakse en Roemeense brandweerlieden actief. Er zijn ook een Jordaans en een Israëlisch blustoestel actief. Griekenland krijgt ook hulp van zijn grote rivaal Turkije. Dat heeft twee blusvliegtuigen en een -helikopter gestuurd. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft Turkije zaterdag bedankt voor hun hulp in de strijd tegen de bosbranden in Griekenland. “Bedankt Turkije”, zo tweette de Griekse eerste minister. De twee vliegtuigen waren diezelfde dag aangekomen op een luchtmachtbasis bij Athene.

De buurlanden Griekenland en Turkije strijden al jaren over de rechten en aardgasvoorraden in de Egeïsche Zee en het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Vorig jaar nog had Erdogan ermee gedreigd Griekse eilanden binnen te vallen omdat Griekenland deze eilanden tegen internationale afspraken in zou gemilitariseerd hebben. Turkije heeft claims op veertien Griekse eilanden, inclusief Rhodos. Er is de voorbije weken echter wel wat toenadering gekomen tussen de twee ruziënde NAVO-lidstaten. De spanningen tussen beide landen begonnen wat te verminderen na de zware aardbeving die Turkije in februari heeft getroffen. Athene heeft toen onmiddellijk samen met andere landen hulp gestuurd.

KIJK. Vlaamse B&B-uitbaatster op Rhodos getuigt: “Het vuur werd sterk aangewakkerd door de hevige wind”