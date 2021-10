3 studenten opgepakt in India omdat ze supporterden voor Pakistan tijdens de wereldbeker

In België mogen we zonder problemen plagerige voetballeuzen laten schalmen door het stadion als we spelen tegen de Franse of Nederlandse nationale ploeg, maar in India vormde dit dus een groter probleem. De wedstrijden tussen India en Pakistan zorgen altijd voor veel spanningen. De landen leven al een hele periode in onvrede met elkaar. Daarbovenop is er in dit geval ook sprake van islamofobie. De studenten zouden volgens experten vooral zo hard zijn aangepakt omdat ze moslim zijn.

Dat er een haat is tegenover moslims in India mag ook blijken uit andere zaken tijdens en na de wedstrijd. Na het verlies werd er door de supporters vooral gewezen naar Mohammed Shami, de enige moslim in het Indische cricketteam. Hij werd heel hard aangepakt op de sociale media en werd een landsverrader genoemd. Sinds zondag zijn er reeds heel wat moslims in de problemen geraakt omdat ze supporterden voor Pakistan.

De drie Pakistaanse studenten werden geschorst door hun hogeschool omdat ze ervan verdacht werden positieve WhatsApp-berichten te sturen over Pakistaanse spelers. Daarnaast werd er in een andere Indische school een vrouwelijke leerkracht ontslagen omdat ze een bericht deelde over de winst van Pakistan tegen India. Gelukkig kan er in België wel een mopje gemaakt worden over het Nederlandse voetbalelftal.