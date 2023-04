3 personen vervolgd voor smaad tijdens bezoek van Macron aan de Elzas te midden van pensioenprotesten

Een vierde persoon was opgepakt en onder verdenking geplaatst, maar het gerecht gaf geen verder gevolg aan zijn dossier omdat er onvoldoende bewijs was voor de inbreuk.

De procureur van Colmar had voorts twee klachten ontvangen omtrent het vrijwillig afsluiten van de elektriciteit tijdens Macrons bezoek aan Muttersholtz, een buurgemeente van Sélestat. De staat had klacht ingediend naar aanleiding van deze stroompanne die twee gemeenten getroffen had. De stroom was afgeschakeld toen Macron een bedrijf bezocht in het dorp. De actie werd opgeëist door vakbond CGT. Het onderzoek loopt nog.