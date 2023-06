3 doden en 10 gewonden bij bombardement op Oekraïense boot met slachtoffers overstromingen

Volg onze berichtgeving over de oorlog in Oekraïne op de voet: LIVE. Oekraïne meldt eerste zege in tegenoffensief - Zoektocht naar tientallen vermisten na dambreuk

Na de verwoesting van de Kachovka-dam dinsdag is een grote hoeveelheid water via de Dnjepr richting het zuiden gestroomd. Op de noordelijke oever van de rivier, die in handen van Oekraïne is, staan bijna 3.800 huizen in meer dan dertig gemeenten onder water. Het gemiddelde waterpeil in de overstroomde gebieden staat zondag op 4,18 meter, ruim een halve meter lager dan een dag eerder. Er zijn 1.400 Oekraïense reddingswerkers betrokken bij reddings- en schoonmaakoperaties.