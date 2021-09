3.000 pogingen om Wit-Russische grens over te steken naar Polen sinds begin september

Miljoenen­boe­te voor persbureau na fake persbe­richt dat aandeel Vinci deed kelderen

11:42 Het Amerikaanse persagentschap Bloomberg is ook in beroep in Parijs veroordeeld nadat het in 2016 een bericht had geschreven op basis van een vals persbericht van Vinci, waarna het aandeel van het Franse bouwbedrijf klappen kreeg. De boete werd in beroep wel verminderd van 5 naar 3 miljoen euro.