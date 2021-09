3.000 personeelsleden geschorst en tientallen ontslagen in Franse zorgsector na weigering coronavaccin

Vlaming in Parijs over coronapas: “Verplich­ting werkt, maar je moet mensen ook uitleggen waarom”

6 september Vlaming Frederik Boriau woont al zo’n 20 jaar in Frankrijk. Daar werd een maand geleden de coronapas ingevoerd, onder andere om op café en restaurant te gaan. Bij de invoering kon de pas op veel kritiek rekenen, maar Frederik ziet het nut er wel van in: “Ik voel me veiliger door die pas, maar enkel verplichten zonder uit te leggen waarom, dat kan niet de bedoeling zijn. Je moet mensen informeren over de vaccinaties.”