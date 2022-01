29 cent voor een baguette: niet iedereen blij met promoactie van Franse supermarkt

Supermarktketen E.Leclerc kondigde de promotie, die minstens vier maanden zal lopen, dinsdag aan. “Wij geloven dat dit een symbolisch product is, een graadmeter van de inflatie", zei CEO Michel-Edouard Leclerc op de radio. “Wij zijn dan ook vastbesloten om deze prijs op een laag niveau te houden.” De aankondiging schoot echter in het verkeerde keelgat bij de Franse landbouwers én bakkers. In een gezamenlijke persverklaring spreken verschillende verenigingen van landbouwers, molenaars en banketbakkers zich uit tegen de “demagogische en waardevernietigende campagne” van E.Leclerc. In een tijd waar zowel de kosten van de grondstoffen als de kosten van de productie zeer sterk gestegen zijn, ondermijnt de lage prijs van de supermarktketen de waarde van het product, klinkt het.

“Ook al zijn de Fransen gehecht aan hun bakkers, als de bakkerij in de buurt van een E.Leclerc in deze periode 300 of 400 klanten verliest, kan ze in ernstige moeilijkheden komen", waarschuwt Dominique Anract, voorzitter van de nationale confederatie van banketbakkers. De landbouwers vrezen dan weer dat consumenten de lage prijs als maatstaf zullen nemen, waardoor supermarktketens zich gedwongen zullen zien goedkope producten in te voeren uit het buitenland, waar de productiekost lager ligt. “De Fransen laten wennen aan zulke goedkope producten zal uiteindelijk de banen van de Franse boeren om zeep helpen. We zullen veel meer producten van elders importeren, die niet aan dezelfde productienormen voldoen, en de consumenten zullen erop achteruitgaan", denkt Christiane Lambert, voorzitter van de Nationale Federatie van Landbouwvakbonden.