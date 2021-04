27 politieagenten gewond bij protesten in Noord-Ierland

Nieuw ebolageval in Guinee doet vrezen dat uitbraak nog niet ten einde is

2 april De autoriteiten in Guinee hadden na bijna een maand zonder nieuwe ebolabesmettingen gehoopt dat de epidemie beëindigd was. Maar een nieuw geval drukt die hoop de kop in. De gezondheidsdiensten meldden gisterenavond dat in de provincie Soulouta, in het zuidoosten, een nieuwe besmetting ontdekt werd. Tot nu eiste deze epidemie in Guinee al zeker tien mensenlevens.