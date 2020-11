27.000 personeelsleden mogen meeschrijven aan beleid 'Team Justitie'

Meer migranten komen naar EU over land

18:04 Het aantal mensen dat over land via de Balkan illegaal de Europese Unie binnenkomt, is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat zei het Europese grensbewakingsbureau Frontex dinsdag. De toestroom via de Middellandse Zee is daarentegen sterk afgenomen in vergelijking met 2019. In oktober staken bijna 3.500 mensen de grens over via de Westelijke Balkan, meer dan een derde meer dan in september, aldus Frontex.