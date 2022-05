26 nieuwe coronabesmettingen in Peking: 13.000 inwoners van wooncomplex in quarantaine

Deze week in 1932: Amelia Earhart begint als eerste vrouw ooit aan solovlucht over Atlanti­sche oceaan, vijf jaar later verdwijnt ze mysterieus tijdens record­vlucht rond de wereld

Amelia Earhart was in 1932 de eerste vrouwelijke piloot die in haar eentje de Atlantische Oceaan overvloog, vijf jaar na Charles Lindbergh. Ze begon haar trip op 20 mei 1932, deze week exact 90 jaar geleden. In 1937 waagde ze zich, samen met navigator Fred Noonan, aan een recordvlucht van 47.000 km rond de wereld. Het liep mis en beiden verdwenen in nooit opgehelderde omstandigheden.

