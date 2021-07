26 jaar na genocide Srebrenica wordt Muamer (19) alsnog begraven: “Hij kan in vrede rusten”

Mladic krijgt ook in hoger beroep levenslang voor genocide Srebrenica

8 juni De voormalige Bosnisch-Servische bevelhebber Ratko Mladic (78), gekend als “de slachter van de Balkan”, is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor zijn rol in de bloederige Bosnische burgeroorlog van 1992 tot 1995. VN-rechters in Den Haag handhaafden zijn veroordeling wegens oorlogsmisdaden en volkerenmoord op moslims rond Srebrenica. Het verdict is definitief, in beroep gaan is niet meer mogelijk. In Bosnië zelf werd verdeeld gereageerd op de uitspraak.