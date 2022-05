26 gevallen van apenpokken gemeld in Nederland

Het apenpokkenvirus is inmiddels bij 26 mensen in Nederland vastgesteld. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorige week woensdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet weten dat het virus bij twaalf mensen was ontdekt. Het instituut maakte maandag het meest recente aantal bekend.

Het virus komt van oorsprong voor in Afrika. De afgelopen weken gaat het rond in Europese landen. Het aantal besmettingen blijft tot nog toe wel vrij beperkt. Op vrijdag 20 mei werd voor het eerst gemeld dat iemand in Nederland de ziekte had opgelopen.

“Opvallend is dat bij het merendeel van deze mensen geen link met de gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dit betekent dat het virus zich in Europa heeft kunnen verspreiden”, aldus het RIVM. Een deel van de Nederlandse besmettingen valt te herleiden naar een uitbraak op het Belgische festival Darklands. Onder de mensen die het virus opliepen zijn relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen, maar gezondheidsdiensten waarschuwen voor een verkeerd beeld. Iedereen kan apenpokken krijgen.

In België zijn er voorlopig negen besmettingen gemeld. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) vertelde vorige week in het Vlaams Parlement dat het aantal besmettingen twee keer per week zal gecommuniceerd worden, op woensdag en op vrijdag.