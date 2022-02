26 gestolen, kostbare wedstrijdduiven uit België aangetroffen in auto op Nederlandse snelweg

Zondereigen Duivenmel­ker ziet deel levenswerk vernietigd door diefstal van 24 topduiven: “Die beesten zijn makkelijk 75.000 euro waard”

Duivenmelker Ronny Van Tilburg (51) uit Zondereigen (Baarle-Hertog) ziet het even niet meer zitten. Donderdagnacht zijn dieven aan de haal gegaan met 24 van zijn prijsduiven. De jongen van de koppels zijn door de vrieskou allemaal dood. “Het gaat me niet om het geld. Het is de emotionele waarde”, zucht Ronny, die 10.000 euro uitlooft voor de gouden tip.

21 maart