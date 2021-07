26 doden bij confrontaties tussen politie en bendes in Venezuela

Ontbossing Amazone­woud breekt nieuw “droevig record” in juni

9 juli De ontbossing in het Amazonewoud heeft in juni voor de vierde maand op rij een record gebroken. In het eerste halfjaar is 3.609 vierkante kilometer ontbost, een stijging met 17 procent vergeleken met dezelfde periode van 2020. Dit blijkt uit officiële cijfers die vandaag werden bekendgemaakt.