25-jarige student sterft tijdens opvoering van kruisiging van Jezus tijdens paasviering in Nigeria

Vermiste tiener na drie jaar levend teruggevon­den in Amerikaan­se staat Utah

In de Amerikaanse staat Utah is een 19-jarige jongen die drie jaar geleden vermist raakte levend teruggevonden. Politieagenten troffen de tiener, Connerjack Oswalt, aan bij een tankstation nadat een buurtbewoner had gemeld dat er “een man aan het slapen was”. Oswalt, die autisme heeft, zou wekenlang hebben rondgedoold in de regio. “Het is echt een miraculeuze ontdekking”, aldus de lokale politiecommandant Andrew Wright.

13:31