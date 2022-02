243 miljoen voor 200 slachtoffers van seksuele agressie door Amerikaanse gynaecoloog

Terreurver­dach­te Sofien Ayari licht tipje van de sluier op: “Ik werd gerekru­teerd voor missie in Europa”

Op het proces over de terreuraanslagen in Parijs heeft beschuldigde Sofien Ayari iets meer uitleg gegeven over zijn verleden als IS-strijder in Syrië. Hij gaf toe dat hij gerekruteerd werd voor een missie in Europa, maar repte met geen woord over de opdracht die hij toen meegekregen had.

8 februari