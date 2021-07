239 nieuwe besmettingen in en rond Sydney: inwoners moeten binnen vijf kilometer van hun woning blijven

Bhutan geeft bijna hele bevolking tweede prik op week tijd: “Vaccina­tie­cam­pag­ne is een voorbeeld”

28 juli Het is een hele krachttoer voor het kleine Zuid-Aziatische koninkrijk dat hoog in de Himalaya ingeklemd ligt tussen China en India. Op amper zeven dagen tijd is Bhutan erin geslaagd om 90 procent van de volwassen bevolking een tweede prik van het coronavaccin te geven. “Het is wellicht de snelste campagne tijdens deze pandemie en een echt voorbeeld”, aldus Unicef.