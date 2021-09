“229 Afghaanse kinderen onbedoeld gescheiden van ouders bij evacuatie”

In rapporten van ambtenaren en militairen staat te lezen dat de evacuaties “schrijnend” waren. Op de militaire basis van Al Udeid, ten zuidwesten van Doha, zaten bijna 15.000 Afghanen samengepropt in loodsen en tenten. Tussen dat aantal zaten maar liefst 229 kinderen die van hun ouders gescheiden waren. Ook was er “een groot aantal zwangere vrouwen” dat medische hulp nodig had, zo luidt het. Volgens de beschrijving van de ambtenaren en militairen werden de omstandigheden in Doha steeds slechter.

Vluchten

Biden had het afgelopen dinsdag over meer dan 120.000 geëvacueerde mensen. Gisteren zei Alejandro N. Mayorkas van het Department of Homeland Security dat er ongeveer 40.000 mensen in de VS waren aangekomen op de luchthavens in de buurt van Washington DC en Philadelphia. Waar ze zich momenteel allemaal bevinden, is tot op vandaag niet helemaal duidelijk. The New York Times schrijft dat de logboeken van de vluchten uit Kaboel niet compleet zijn.