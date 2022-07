22-jarige verdachte schietpartij 4 juli-parade opgepakt

Klopjacht op schutter van 18 à 20 jaar oud: “Dader vuurde vanop een dak”

De politie is nog steeds op zoek naar de schutter na de schietpartij tijdens de parade voor Onafhankelijkheidsdag in Highland Park, een buitenwijk van Chicago, in de Amerikaanse staat Illinois. Volgens de politiebeschrijving gaat het om een blanke man tussen 18 en 20 jaar oud.

