22-jarige schutter verantwoordelijk voor 5 doden in Zuid-Engelse Plymouth, jongste slachtoffer was 3-jarig meisje

Voor het eerst in 20 jaar meer dan 200.000 migranten opgepakt aan zuidelijke grens VS

10:39 In juli hebben 213.000 migranten illegaal geprobeerd om de Verenigde Staten binnen te komen via de zuidelijke grens. Dat zijn er 172.000 meer dan in juli vorig jaar en is het hoogste aantal voor een maand juli in twintig jaar. Dat meldt de US Customs and Border Protection (CBP).