22-jarige man probeert ex-vriendin te ontvoeren: beelden tonen hoe politie slachtoffer kan bevrijden

Brug over Yellowsto­ne-ri­vier begeeft het, trein met heet asfalt en gesmolten zwavel stort in water

Een brug over de Yellowstone-rivier in de Amerikaanse staat Montana is zaterdag ingestort. Delen van een goederentrein met gevaarlijke stoffen zijn daardoor in het water gestort. Volgens de Stillwater County Disaster and Emergency Services vervoerde de trein heet asfalt en gesmolten zwavel.