22 doden bij meer dan 250 bosbranden in Chili

De Portugese Bobi stoot na 84 jaar de Australi­sche Bluey van de troon en is nu de oudste hond ooit

Bobi is door Guinness World Records uitgeroepen tot ‘s werelds oudste hond ooit. De Portugese rashond is een Rafeiro do Alentejo van 30 jaar en 268 dagen oud. Hij is dan ook ouder dan de vorige recordhouder, de Australische Bluey, die in 1939 op 29 jaar en vijf maanden leeftijd overleed.

3 februari