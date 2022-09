21 vrouwelijke bezoekers slachtoffer van geweld op Oktoberfest in München

“Ik kreeg de keuze tussen een snelle of een mooie dood”: Britse krijgsge­van­ge­ne getuigt over gruwel onder Russisch bewind

Een snelle of een mooie dood: dat is de keuze die Aiden Aslin als krijgsgevangene kreeg nadat hij in Russische handen beland was. De Brit werd geslagen en zelfs met een mes in de rug gestoken. “Ik werd nog slechter behandeld dan een hond”, verklaarde hij aan ‘The Sun’.

