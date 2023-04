21 lichamen van sekteleden opgegraven in Kenia

“21-jarige verdachte lekte al aan begin oorlog militaire informatie”

De 21-jarige man die ervan wordt verdacht geheime militaire documenten te hebben gelekt, begon daar mogelijk al aan het begin van de oorlog in Oekraïne mee. ‘The New York Times’ schrijft dat Jack Teixeira niet alleen al langer dan eerder gedacht informatie online deelde, maar dat hij dat ook in een tweede, grotere chatgroep deed.