“21-jarige verdachte lekte al aan begin oorlog militaire informatie”

“Patriotti­sche familie” en “liefde voor God en wapens”: dit is de man (21) die is opgepakt voor lekken geheime documenten

Er raakt meer bekend over de verdachte die is opgepakt voor het lekken van geheime Amerikaanse overheidsdocumenten, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Jack Teixeira (21) uit Dighton in de staat Massachusetts werkte op een luchtmachtbasis als informaticus en komt uit een patriottische familie. Volgens een vriend had hij een liefde voor God en wapens. Hij noemt Teixeira een “normale kerel” die van Amerika hield, “maar geen vertrouwen had in de toekomst”.