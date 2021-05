21 hardlopers komen om tijdens onweer in China

Vijftien gewonden na schermutse­lin­gen tussen Palestij­nen en Israëli­sche politie op Tempelberg

21 mei Ongeveer twaalf uur na het begin van een bestand in het conflict tussen Israël en de Gazastrook is het op de Tempelberg in Jeruzalem opnieuw tot botsingen tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen gekomen. Volgens Palestijnse hulpdiensten werden vijftien mensen verzorgd nadat de politie onder meer rubberkogels had ingezet.