21 doden na aardverschuiving in China

Technologi­sche vooruit­gang : brandweer in Californië gebruikt AI om razendsnel branden te detecteren

De Californische brandweer zet kunstmatige intelligentie (AI) in om bosbranden te helpen opsporen. Dat doen ze met behulp van een netwerk van meer dan 1.000 strategisch gepositioneerde camera’s verspreid over de staat. Dit baanbrekende systeem is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Californië San Diego en DigitalPath.