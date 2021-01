21 brandweerlieden gewond bij brand in New Yorks appartementsgebouw

Deze data deden Duitse experten vaccin AstraZene­ca afraden voor 65-plus­sers

28 januari De Duitse vaccinatiecommissie die de regering adviseert zegt dat zij het coronavaccin van AstraZeneca alleen zou aanbevelen voor mensen onder de 65 jaar. Volgens de commissie zijn er te weinig gegevens over ouderen en houdt het toedienen van de vaccins bij hen een risico in. De Britse premier Boris Johnson verdedigt het vaccin wel, en zegt dat de Duitse beoordeling fout is. In het Verenigd Koninkrijk wordt het vaccin al massaal toegediend aan ouderen.