2020 dodelijkste jaar in geschiedenis VS: levensverwachting keldert met maar liefst drie jaar

2020 gaat de boeken in als het - voorlopig - dodelijkst jaar in de Amerikaanse geschiedenis. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. Het aantal overlijdens zal voor het eerst de kaap van drie miljoen overschrijden. Boosdoener: de coronapandemie.

Het zal nog enkele maanden duren eer we de definitieve cijfers hebben, maar voorlopige schattingen wijzen in de richting van meer dan 3,2 miljoen doden. Dat zijn er zeker 400.000 meer dan vorig jaar.

Dat de sterftecijfers stijgen in vergelijking met het voorgaande jaar, zien we wel vaker. Maar niet de mate waarin ze dat doen: met maar liefst 15 procent. Dat zou zelfs nog meer kunnen zijn als de cijfers van deze maand ook verwerkt zijn. Het is van 1918 geleden - toen tienduizenden Amerikaanse soldaten sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog en honderdduizenden anderen door de Spaanse Griep - dat er procentueel nog een zo grote sprong was in de statistieken. Toen was er zelfs sprake van een stijging van 46 procent.

Levensverwachting

Het coronavirus eiste intussen al het leven van meer dan 318.000 Amerikanen. Voor het opdook, was er nochtans reden tot hoop. De stijging van het sterftecijfer in de VS viel in 2019 lichtjes terug, doordat er minder doden waren door hartziekten en kanker. Er was ‘maar’ een toename met 16.000 overlijdens, waar die normaal gezien 20.000 tot 50.000 bedraagt (door de steeds grotere en ouder wordende bevolking).

Volledig scherm Een coronadode wordt naar een koeltruck gebracht in New York. © AFP

De levensverwachting steeg vorig jaar ook met zes weken en dat voor het tweede jaar op rij, volgens cijfers die de Centers for Disease Control and Prevention dinsdag vrijgaven. De levensverwachting voor 2020 zou echter met maar liefst drie jaar omlaag gaan.

Het coronavirus is daar een belangrijke motor voor. Het is vanuit het niets de op twee na belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten in 2020, na hart- en vaatziekten en kanker. In bepaalde periodes van het jaar was Covid-19 zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.

Diabetes

Daarnaast nam ook een aantal andere doodsoorzaken toe, onder meer hart- en vaatziekten en diabetes. Volgens de CDC zouden die ook aan de coronapandemie gelinkt kunnen zijn. Het virus kan de patiënten verzwakt hebben en er zelfs voor gezorgd hebben dat ze minder goede zorgen kregen.