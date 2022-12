200 Franse burgers gaan drie maanden lang debatteren over euthanasie: “Geen gemakkelijke opdracht”

Ongeveer 200 inwoners van Frankrijk zijn uitgeloot voor een breed debat over euthanasie, een zeer gevoelige kwestie bij onze zuiderburen. “Het is geen gemakkelijke opdracht die u heeft gekregen”, zei de Franse premier Elisabeth Borne vrijdag aan de uitverkorenen.

In Frankrijk is actieve euthanasie, of het toedienen van een dodelijk middel aan iemand, verboden. Passieve euthanasie door het uitschakelen van machines en indirecte euthanasie, waarbij sterke medicatie de pijn verlicht en als neveneffect heeft dat het sterven wordt versneld, zijn toegestaan.

Het onderwerp heeft de afgelopen jaren in Frankrijk de gemoederen beroerd, naar aanleiding van spraakmakende gevallen of voorbeelden van andere Europese landen die hulp bij levensbeëindiging onder toezicht hebben toegestaan, zoals ons land maar ook Nederland en Spanje.

Premier Borne pleitte daarom voor een “genuanceerde en verantwoordelijke reflectie over het onderwerp”. Zelfs als de termen “euthanasie” of “hulp bij zelfdoding” niet expliciet vermeld worden, zullen de deelnemers zich buigen over het feit of het een en ander gelegaliseerd moet worden.

In maart zullen ze zich uitspreken over het al dan niet wijzigen van de huidige wet op basis van deze vraag: “Is het kader rond hulp bij levensbeëindiging aangepast aan de verschillende situaties die zich voordoen of moeten er eventueel wijzigingen worden aangebracht?”

President Emmanuel Macron had in september gevraagd om het burgerplatform, georganiseerd naar het model van de conventie die in 2019 en 2020 over het klimaat vergaderde.