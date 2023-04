20 procent van Russische strijders die gerekruteerd worden in gevangenis is seropositief: “Kiezen tussen snelle of trage dood”

Naar schatting 20 procent van alle Russische strijders die gerekruteerd worden in gevangenissen, heeft hiv. In de cel krijgen ze naar eigen zeggen geen effectieve medicatie, terwijl die hen aan het front wél wordt beloofd.

De schatting werd gemaakt door Oekraïense autoriteiten op basis van het aantal seropositieven bij gevangengenomen Russische soldaten. De krant ‘The New York Times’ interviewde enkele van hen en die vertelden dat naar het front trekken hen minder gevaarlijk leek dat in de gevangenis blijven.

Eén van hen - een 37-jarige man - getuigt dat hij tien jaar cel kreeg voor het dealen van drugs en dat de dokters in de gevangenis zijn antivirale medicatie aanpasten naar een cocktail die volgens hem minder effectief was.

In dienst

Omdat hij dacht dat hij het geen tien jaar zou overleven in de cel, besloot hij in december om zes maanden in dienst te gaan bij het huurlingenleger van de Wagnergroep in ruil voor een kwijtschelding van zijn celstraf en effectievere antivirale medicatie. “Ik begreep dat ik kon kiezen tussen een snelle of een trage dood. Ik koos voor de snelle dood”, vertelt hij.

De man had geen militaire ervaring en kreeg amper twee weken training voor hij naar het front vertrok. Daar kregen de mannen in zijn eenheid meermaals te horen dat ze neergeschoten zouden worden als ze probeerden te vluchten. Vervolgens werden ze op een gevaarlijke aanvalsmissie gestuurd in de buurt van Bachmoet. De meesten sneuvelden. Hij had ‘geluk’ en werd gevangengenomen door Oekraïense troepen.

Armbandje

Russische militairen die besmet zijn met het hiv-virus (dat aids veroorzaakt en het immuunsysteem verzwakt) of het hepatitis C-virus (dat de lever doet ontsteken), blijken een rood of wit armbandje te dragen om strijdmakkers te waarschuwen, hoewel ze met de juiste medicatie niet noodzakelijk besmettelijk zijn. Dat is extra gevaarlijk voor patiënten, omdat ze het risico lopen niet meteen geholpen te worden als ze gewond raken.

Mensenrechtenorganisatie ‘Russia Behind Bars’ schat dat sinds afgelopen zomer ongeveer 50.000 gedetineerden zich aangemeld hebben voor militaire dienst in Oekraïne. Dat is 10 procent van de totale populatie.

Hiv, hepatitis C en tuberculose (na corona de meest dodelijke infectieziekte ter wereld) tieren welig in Russische gevangenissen en strafkolonies. Ongeveer een derde van de gevangenen heeft één van deze ziekten. Ongeveer 10 procent van alle Russische gedetineerden is seropositief.

Bachmoet

De belegering van Bachmoet wordt beschouwd als de bloederigste strijd van de oorlog in Oekraïne. Het merendeel van de Russische strijders die erheen gestuurd wordt en er als kanonnenvlees moet dienen, komt uit Russische gevangenissen.

