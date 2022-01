20 jaar Guantanamo: Amnesty roept VS op om gevangenenkamp te sluiten

20 jaar 9/11: “We zijn twintig jaar geleden een stuk van onze naïviteit verloren”

De aanslagen van 9/11 hebben ervoor gezorgd dat de wereld een deel van haar naïviteit verloren is. Dat zegt professor buitenlands beleid aan de Universiteit Antwerpen David Criekemans naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de aanslagen. “We geloofden in de jaren negentig dat de democratieën gingen winnen. Het ging steeds over handel, globalisering, interdependentie... En sinds 9/11 weten we dat er allerhande competities zijn, van statelijke en niet-statelijke actoren. En ik denk dat we nog steeds op zoek zijn naar een goede balans”, zegt Criekemans.

11 september