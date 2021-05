20 hardlopers komen om tijdens onweer in China

Minderjari­gen opgepakt na brand in school in noorden van Frankrijk

22 mei In Frankrijk zijn vier jongeren opgepakt, onder wie drie minderjarigen, na een brand in een basisschool in Gravelines (Grevelingen), in het noorden van het land en niet zo ver van de Belgische grens. De brand vernielde een deel van het dak, maar de school zou gewoon kunnen opengaan.