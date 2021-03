20.000 geëvacueerde Australiërs kunnen nog steeds niet naar huis na overstromingen

Volgens deelstaatpremier Gladys Berejiklian zou het waterpeil in de meeste rivieren in de staat opnieuw afnemen. In overstroomde delen zijn er wel nog steeds sterke stromingen.

In Sydney in New South Wales is een man omgekomen tijdens de overstromingen op woensdag. In de naburige staat Queensland is ook een dode gevallen. De lichamen werden telkens aangetroffen in voertuigen.