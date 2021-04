20.000 betogers in Parijs wegens uitblijven proces na moord op joodse vrouw

Coronanood­rem treedt in werking in grote delen van Duitsland

24 april In grote delen van Duitsland is zaterdag de nieuwe coronanoodrem geactiveerd. Een nieuwe federale wet schrijft voor dat die noodrem in werking treedt zodra in een district drie dagen op rij meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners opgetekend worden. Dat is intussen het geval voor grote steden zoals Berlijn, Keulen, Frankfurt en München, maar ook plattelandsregio's.