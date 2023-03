2 op de 5 Thalys-treinen rijden niet, 10 ton afval in de straten en gewelddadige betogingen: is een citytrip in Parijs een goed idee? Twee Vlamingen getuigen

Ondanks de haast apocalyptische beelden, trekken nog steeds Thalys-treinen vol toeristen naar Parijs. Maar is dat een goed idee als de Lichtstad letterlijk in brand staat? Kan je het Louvre bezoeken, gezellig koffie drinken in Montmartre en geraak je overal met de metro? We vroegen het aan twee Vlamingen voor wie Parijs een tweede thuis is.