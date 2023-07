2.500 personen geëvacueerd na bosbrand op La Palma

KIJK. Vlaming in Death Valley over extreme hitte: “Je kan niet langer dan 10 minuten in de hitte staan”

Het is al weken broeiend heet in de Verenigde staten, zo heet dat het hittealarm van kracht is. In Florida is het 34 graden en in Las Vegas zelfs 45 graden. Maar in Death Valley worden temperaturen gemeten van 51 graden. Vlaming Wim Loodts, die er op vakantie is, maakt de extreme hitte van dichtbij mee. “Je kan geen 10 minuten buitenstaan of je voelt de zon al branden”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.