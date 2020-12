2.500 Britten laten zich vrijwillig besmetten met coronavirus: “Hiermee kan ik misschien duizenden levens redden”

“Stilgestaan bij de gevaren”

Alastair Fraser-Urquhart (18) doet mee om de pandemie sneller te helpen beëindigen. “Hiermee zouden duizenden levens gered kunnen worden, ik zag er dus meteen het nut van in. Het is natuurlijk niet de bedoeling om anderen te besmetten, dus blijven we in quarantaine in het ziekenhuis. En dat zo lang als nodig is, daar ga ik niet over beginnen morren.”