2.400 Oekraïners leven al half jaar op twee cruiseschepen voor Schotse kust

De MS Victoria ligt aangemeerd in de haven van Leith in Edinburgh. Sinds juli vorig jaar worden daar zo’n 1.275 Oekraïners opgevangen die de Russische oorlog zijn ontvlucht. De Schotse overheid heeft het contract met het schip begin december nog verlengd tot juni 2023, een beslissing waarop kritiek kwam omdat het geen langetermijnoplossing is.

“Ik heb drie kinderen en we hebben twee kleine cabines”, zegt Andriy aan BBC Scotland. Hij woont al vijf maanden op het cruiseschip, samen met zijn vrouw Natasha, zijn tienjarige dochter Maria en zijn tweeling van acht jaar oud, Oleksiy en Polina. “We hebben er al het nodige voor een tijdelijk onderkomen.” Ze worden op het schip ook begeleid om zich te integreren in de Schotse samenleving en om werk te zoeken, gaat Andriy verder. En de Oekraïners krijgen Engelse les. “We hebben onze eigen gemeenschap gevormd op het schip. Het is een soort van klein sociaal experiment, we zijn een kleine Oekraiënse gemeenschap.” Maar het vasteland beginnen ze nu toch te missen. “Op een schip ben je redelijk afgesloten van de maatschappij”, aldus Andriy.

Het contract met de Ambition loopt af op 31 maart en Andriy vindt het goed dat het eindpunt nu bekend is. “Er is wel onzekerheid over wat er daarna zal gebeuren, maar als Oekraïners zijn we de onzekerheid gewend. We komen er wel door op een of andere manier.” Het liefst van al gaat hij weer naar huis, naar Oekraïne. “We begrijpen dat we niet onmiddellijk kunnen terugkeren, maar ik ben het ermee eens dat het tijd is voor een nieuwe fase.” Andriy wil nu vooral werk vinden, zodat hij zelf kan betalen voor zijn huisvesting.