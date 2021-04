2.000 doden in 24 uur en in totaal al meer dan 15,5 miljoen besmettingen: wat is er aan de hand in India?

Alleen de Verenigde Staten tellen meer coronabesmettingen dan India, dat gisteren een triest record optekende van 295.158 nieuwe gevallen en 2.023 bijkomende coronadoden in één dag, volgens cijfers van de Johns Hopkins University. Die aantallen zitten bovendien in stijgende lijn. Wat is er aan de hand in India?

In totaal registreerde India al 15.616.130 besmettingen met Covid-19. Dat is ongeveer de helft van de Verenigde Staten, het enige land dat nog meer infecties noteerde. Het aantal mensen dat in India aan Covid-19 overleed, is opgelopen tot 182.553. Slechts drie landen tellen nog meer coronadoden.

Lees ook Wereldwijd recordaantal coronabesmettingen, kaap van 3 miljoen doden gepasseerd

Bar slechte cijfers dus, alsof het land “door een storm geraakt is”, zei premier Narendra Modi gisteren. Maandag ging de hoofdstad New Delhi voor een week in lockdown. Het centrum van de uitbraken blijkt de staat Maharashtra te zijn, met onder meer de financiële hoofdstad Mumbai. Ook daar werden gisteren zwaardere maatregelen opgelegd voor winkels en voor thuisleveringen. Maar hoe is het zover kunnen komen?

Slecht voorbereid

Begin februari leek India de epidemie nog onder controle te hebben, met amper meer dan 10.000 gevallen per dag voor een land met 1,3 miljard inwoners. Ter vergelijking: in ons land lag de piek in oktober op ruim 22.000 gevallen per dag. Sinds februari is het aantal nieuwe besmettingen maar liefst vertwintigvoudigd. Daar bleek de overheid niet op voorbereid. Volgens Bhramar Mukherjee, biostatisticus aan de Universiteit van Michigan, had India niet geleerd van de tweede en derde golven in landen als Brazilië en het Verenigd Koninkrijk om voorbereid te zijn op een gelijkaardige situatie.

Volledig scherm © EPA

Dubbelmutante variant

De sterke stijging in het aantal infecties heeft vooral te maken met de nieuwe, dubbelmutante variant B.1.617, die in India is aangetroffen. De naam slaat op de twee spike-eiwitten die deze variant van het coronavirus heeft. De variant zou besmettelijker zijn dan andere stammen, ook al is dat nog niet wetenschappelijk vastgesteld. De snelheid waarmee de dubbelmutante variant zich in Maharashtra en vervolgens in de rest van het land verspreidde, wijst alleszins wel in die richting.

Gezondheidssysteem onder druk

Covid-19-patiënten vinden in India nog maar moeilijk een ziekenhuisbed. De ziekenhuizen kampen verder met een ernstig gebrek aan medisch materiaal en vooral aan zuurstof.

Ook qua testcapaciteit is India in snelheid gepakt. De vraag naar tests ligt nu drie keer hoger dan vorig jaar.

Volledig scherm Het gezondheidssysteem in India staat zwaar onder druk. © REUTERS

Lockdowns te snel opgeheven

Vorig jaar kreeg India nog lof voor zijn snelle lockdowns, maar nu komt er vooral kritiek op de overheid omdat die te snel versoepelt. Premier Modi wil niet weten van strenge maatregelen voor het hele land en houdt intussen zelf rally’s waar van social distancing nauwelijks sprake is. Hindoefestivals mochten gewoon plaatsvinden, zoals het Kruikenfeest (Kumbh Mela) in Haridwar, waar sinds januari al 25 miljoen mensen aan deelnamen. Alleen al vorige week kwamen er 4,6 miljoen inwoners op af. Ook daar werden de coronamaatregelen stevig met de voeten getreden.

Vaccinaties

India is de grootste vaccinproducent ter wereld, maar het aanbod voor het land zelf voldoet niet. Het kon al wel meer dan 100 miljoen prikjes zetten, maar het heeft nog slechts 27 miljoen doses over. Daarmee kan India nog ongeveer negen dagen vaccineren. Het land wil daarom voorrang geven aan vaccinleveringen voor zichzelf in plaats van ze uit te voeren, wat slecht nieuws is voor de bevoorrading van andere landen in de wereld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS