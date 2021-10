19de-eeuwse 'Iron Bridge' in Rome zwaar beschadigd na brand

Zaterdagavond heeft een enorme brand de beroemde 19de-eeuwse ‘Iron Bridge’ in Rome zwaar beschadigd. Verschillende brokstukken vielen daarbij in de rivier de Tiber.

Delen per e-mail

De brug, die in 1863 werd geopend, verbindt de dichtbevolkte wijken Ostiense en Portuense. De brand brak uit aan de vooravond van de verkiezingen voor de nieuwe burgemeester, waarbij het belangrijkste onderwerp het algemene verval van infrastructuur en openbare diensten in de Italiaanse hoofdstad is.

De originele naam van de 131 meter lange brug is ‘Ponte dell’ Industria’ (Brug voor de Industrie, red.), maar inwoners van Rome noemen de brug ‘Ponte di Ferro’ of ‘Iron Brigde’, omdat alle andere bruggen in Rome uit steen gemaakt zijn.

Mogelijke oorzaken

Volgens officiële bronnen vielen er geen gewonden bij de brand, die van veraf te zien was. Volgens mediaberichten zou de brand ontstaan zijn door een kortsluiting in een van de hutjes onder de brug. Brandweerlieden, die de brand in de nacht van zaterdag op zondag geblust hebben, vertelden dat de brand aangewakkerd werd door een beschadigde gasleiding.

Gebieden rond de brug zaten enkele uren zonder elektriciteit. De brug, die gebruikt wordt voor het drukke wegverkeer tussen de twee wijken, werd voor onbepaalde tijd gesloten in afwachting van controles op de veiligheid.

Volledig scherm Verschillende brokstukken vielen in de rivier de Tiber bij de brand © via REUTERS